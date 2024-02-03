«Скоро все запрацює на повну»: Федоров щодо масштабного збою у «Дії»

У «Дії» під час голосування у Нацвідборі на «Євробачення-2024» зафіксували «рекордну кількість» користувачів за всю історію проєкту, повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сьогодні (3 лютого – ред.) була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, – 15 000 запитів. Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку», – пояснив міністр.

Федоров запевнив, що «ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра (4 лютого – ред.) протягом дня зможуть проголосувати».

Застосунок «Дія» перестав працювати через перевантаження під час голосування в фіналі Нацвідбору на «Євробачення».

Ввечері 3 лютого користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до сервісів у «Дії». Саме у цей час відбувається голосування в фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024», віддати голос за фаворита можна в «Дії». Для цього в застосунку треба натиснути «Сервіси», потім «Опитування», після чого обрати з 11 кандидатів.

«Скільки охочих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!», – зазначали у застосунку.

Згодом стало відомо, що голосування триватиме від моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня, 4 лютого.

«Орієнтовно о 19:05 завтра лінії для голосування будуть закриті і буде оголошено переможця», – уточнили в «Дії».

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2024 році пройде у шведському місті Мальме, повідомив організатор фестивалю – Європейська мовна спілка.

За традицією, країна-переможниця конкурсу стає його господаркою наступного року. На «Євробаченні-2023» у Ліверпулі перемогла шведська співачка Лорін.

2024 року «Євробачення» проводитиметься 68-ий раз. Півфінали пройдуть 7 і 9 травня, а гранд-фінал на стадіоні Malmö Arena відбудеться 11 травня.

Мальме вже двічі приймав у себе «Євробачення»: у 1992 і 2013 роках. Причому минулого разу – також після перемоги Лорін на «Євробаченні-2012». Лорін стала першою співачкою, яка двічі перемогла на цьому пісенному конкурсі. Загалом Швеція перемагала на «Євробаченні» вже сім разів.