Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до лав ЗСУ

В Україні розробляють проєкт для цифрового рекрутингу до української армії. Він буде націлений на пошук операторів дронів, розповів віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Ми перебуваємо на фіналі цього проєкту. Пілот буде на напрямку безпілотників. Ми вже запустили декілька бета-тестувань із бригадами, коли шукаємо таргетовано пілотів-операторів для роти ударних дронів. Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотний зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ», – сказав міністр.

За його словами, «мета проєкту – пояснити охочим, ким вони можуть стати, скільки буде тривати навчання, якою буде зарплата, які будуть бойові задачі».

«Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги та досвід, який буде», – додав Федоров.

Наприкінці 2023 року Міноборони уклало угоди із чотирма компаніями, які надали безплатно свої майданчики і почали співпрацю в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями. Нині відомство співпрацює із платформами розміщення вакансій Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

Згодом у Міністерстві оборони повідомили про «позитивну реакцію» на вакансії у війську, 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій на рекрутингових сайтах.