Віцепремʼєр Федоров обіцяє, що «безпілотників буде більше»

Україна «фактично з нуля» в 2022 році створила ринок дронів, на якому тепер «сотні компаній», а тепер прагне наростити виробництво, повідомив 1 лютого віцепрем’єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зустрівся зі більш як 120 виробниками дронів. Безпілотників буде більше», – пообіцяв чиновник.

За словами Федорова, «це результат послідовної політики і відкриття ринку». «Відкритий ринок змінює правила гри, і це наша свідома позиція, щоб дати можливості увійти на нього всім, а потім створити конкуренцію. На це й була ставка», – відзначає віцепремʼєр.

Торік, підкреслив Федоров, удалося масштабувати українське виробництво безпілотників – 67 моделей отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Він також назвав пріоритети – розвиток українського аналога дрона «Ланцет», використання штучного інтелекту для автоматичного захоплення цілей, технології керованого боєприпаса, наведення на обʼєкти РЕБ та удару по них, антидронових рішень тощо.