У ГУР назвали ймовірні наслідки атак на нафтобазу та пороховий завод у Росії

Атака на нафтобазу під Брянськом та Тамбовський пороховий завод могла ускладнити логістику російських військ та зірвати графіки постачання, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



«Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційному корпусу паливно-мастильних матеріалів і не тільки, – це ускладнює логістику для окупантів, це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юсов також прокоментував заяви РФ про те, що українські БПЛА можуть долати до 900 кілометрів.

«Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України. Було б дивно, щоб ці всі події не мали жодних наслідків для військових об’єктів на території РФ, наголошу – військових об’єктів», – зазначив представник ГУР.



За його словами, судячи з реакції російського суспільства, воно починає розуміти, що «реальність і пропаганда дуже відрізняються».

«Бо російська пропаганда вкотре заявила, що нічого не сталося, що якісь цілі збиті і знешкоджені, але кадри засвідчують абсолютно протилежне…Правда в тому, що це наслідки російського вторгнення і далі буде», – додав Юсов.

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У Росії деякі телеграм-канали заявили, що український безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод, він впав на території підприємства. Згодом місцева влада повідомила, що завод працює в штатному режимі. У Брянській області Росії повідомили про масштабну пожежу на території нафтобази у місті Клинці. Губернатор області Олександр Богомаз у телеграмі заявив про атаку БПЛА, в якій звинуватив Україну.

Водночас у Міноборони РФ заявили про знищення нібито українського БПЛА над територією Брянської області. Про український дрон Тамбовської області російські війська не повідомляли.

Низка українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбах заявила, що українські безпілотники атакували нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод. За їхніми даними, обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.