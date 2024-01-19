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У Росії заявили, що український БПЛА атакував Тамбовський пороховий завод. ЗМІ кажуть, що це операція ГУР

Канал Mash повідомив, що дрон впав біля будівлі, його виявили співробітники нічної зміни, яким довелося евакуюватись. Зараз, за даними влади, завод працює. Фото ілюстративне
Канал Mash повідомив, що дрон впав біля будівлі, його виявили співробітники нічної зміни, яким довелося евакуюватись. Зараз, за даними влади, завод працює. Фото ілюстративне

У Росії заявили, що український безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод, він впав на території підприємства. Про це повідомляє низка телеграм-каналів.

«Невдала атака відбулася напередодні о четвертій годині ранку. БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали», – пише SHOT.

Канал Mash повідомив, що дрон впав біля будівлі, його виявили співробітники нічної зміни, яким довелося евакуюватись.

Читайте також: Міноборони РФ вперше заявило про перехоплення БПЛА в Ленінградській області. ЗМІ пишуть про атаку на нафтобазу

Згодом очільник Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив, що підприємство працює у штатному режимі, а ситуація – під контролем.

Водночас у Міноборони РФ заявили про знищення нібито українського БПЛА над територією Брянської області. Про український дрон Тамбовської області російські війська не повідомляли.

Низка українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбах заявила, що українські безпілотники атакували нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод. За їхніми даними, обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.

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