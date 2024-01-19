У Росії заявили, що український БПЛА атакував Тамбовський пороховий завод. ЗМІ кажуть, що це операція ГУР

У Росії заявили, що український безпілотник атакував Тамбовський пороховий завод, він впав на території підприємства. Про це повідомляє низка телеграм-каналів.



«Невдала атака відбулася напередодні о четвертій годині ранку. БПЛА літакового типу впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Постраждалих та руйнувань немає, але персонал все одно для безпеки евакуювали», – пише SHOT.



Канал Mash повідомив, що дрон впав біля будівлі, його виявили співробітники нічної зміни, яким довелося евакуюватись.

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Згодом очільник Тамбовської області РФ Максим Єгоров заявив, що підприємство працює у штатному режимі, а ситуація – під контролем.

Водночас у Міноборони РФ заявили про знищення нібито українського БПЛА над територією Брянської області. Про український дрон Тамбовської області російські війська не повідомляли.

Низка українських медіа з посиланням на джерела у спецслужбах заявила, що українські безпілотники атакували нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод. За їхніми даними, обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.