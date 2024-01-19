Росія: у Брянській області заявили про пожежу на нафтобазі після атаки БПЛА

У Брянській області Росії внаслідок атаки безпілотника почалася пожежа на території нафтобази у місті Клинці, повідомляє місцева влада.



Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у телеграмі заявив про атаку БПЛА, в якій звинуватив Україну. За його словами, безпілотний літальний апарат нібито був приглушений РЕБ, а під час знищення нібито відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Вогонь охопив кілька резервуарів.



Він стверджує, що ЗСУ спробували атакувати об’єкти на території міста Клинці, яке розташоване за 50 кілометрів від кордону з Україною.

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Раніше про збитого безпілотника у Брянській області повідомляло Міноборони Росії. Про пошкодження та цілі атаки в повідомленні не йшлося. У соцмережах публікують фото та відео пожежі та великого стовпа чорного диму, який «видно з усіх точок міста».

Нафтобаза у Клинцях належить «Роснефти». 11 травня минулого року вона вже зазнавала атаки дрона. Іншу нафтобазу в Брянську атакували 25 квітня 2022 року.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.



