Міноборони РФ вперше заявило про перехоплення БПЛА в Ленінградській області. ЗМІ пишуть про атаку на нафтобазу

Міноборони Росії в ніч на 18 січня вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну повідомило про «перехоплення» безпілотника в Ленінградській області



Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив, що постраждалих немає, тривають слідчі заходи.



Видання «Фонтанка» повідомило, що над Вугільною гаванню – штучною затокою на південному сході Санкт-Петербурга неподалік Великого порту – було збито безпілотник літакового типу. За даними видання, інформацію про наближення БПЛА передали з Твері, він пролетів Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.



Видання Shot з посиланням на неназване джерело стверджує, що безпілотник літакового типу з 3 кг вибухівки та розмахом крил до шести метрів був націлений на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Інфраструктура порту не постраждала, уламки дрону могли впасти у Фінську затоку, пише проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.



Телеграм-канал «78 новини» стверджує, що безпілотників було три, причому два були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, а один – збитий.



Українські медіа з посиланням на джерелах у спецслужбах повідомили, що атаку безпілотників організувало Головне управління розвідки українського Міноборони, метою була нафтобаза у Ленінградській області. Джерело заявило, що відомо про підтверджені влучання по цілях. На запитання чи вперше українським дронам вдалося дістатися до Ленінградської області РФ, джерело уточнило, що це було «не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув». Офіційно Київ це не коментував.

У серпні минулого року дрони атакували аеропорт у російському Пскові, який розташований приблизно за 700 км від кордону України. Тоді повідомлялося про пошкодження чотирьох літаків Іл-76.

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Москва звинувачує в атаках дронами Київ. Україна зазвичай ці звинувачення не коментує.