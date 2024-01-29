Безпілотник атакував російський нафтопереробний завод за 700 кілометрів від кордону з Україною

Безпілотник літакового типу зранку 29 січня атакував нафтопереробний завод, розташований у російському місті Ярославль, за 700 кілометрів від кордону з Україною. За повідомленням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва, система радіоелектронної боротьби, встановлена на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС», запобігла атаці безпілотника.

«Постраждалих немає, займання немає», – твердить чиновник.

За даними «Вести Ярославль», дрон упав біля установки гідрокрекінгу, яка призначена для очищення сировини.

За повідомленнями телеграм-каналів, інцидент стався о 6:39, невелику пожежу загасили працівники підприємства. Територією підприємства розкидало уламки безпілотника. Місцеві жителі повідомили, що чули вибух.

Як зазначає Mash, це перший випадок із початку повномасштабної війни проти України, коли безпілотник атакував обʼєкт у Ярославській області.

Також уранці 29 січня безпілотник атакував Ростовську область, повідомив губернатор Василь Голубєв. За його словами, дрон нейтралізували у Неклинівському районі. «Внаслідок падіння БПЛА та детонації вибухового пристрою частково пошкоджено скління та стіни кількох корпусів у заміському таборі», – написав Голубєв. За його словами, будівля законсервована на зиму. Постраждалих немає.

Після початку повномасштабної війни українські та російські регіони регулярно зазнають атак безпілотників. Так, за даними ЗСУ, у ніч на 29 січня російська армія запустила вісім безпілотників типу «Шахед» (їх збили), а також завдала ракетного удару.