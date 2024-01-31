У Петербурзі зупиняли прийом рейсів в аеропорту Пулково, дрон упав на заводі «Невський мазут»

У російському місті Санкт-Петербург уночі 31 січня на території заводу «Невський мазут» упав безпілотник, збитий засобами ППО, повідомляють видання «Фонтанка» та телеграм-канал «Mash на Мийці».

За даними «Фонтанки», дрон підбили о 4:20 зенітно-ракетним комплексом С-400 над Колпіно (це передмістя Петербурга). Проте безпілотник продовжив політ і впав лише за пів години на території заводу на Глухоозерському шосе (близько 20 кілометрів від Колпіно).

«За попередніми даними, серйозної пожежі не сталося, три порожні цистерни швидко загасили», – пише «Фонтанка». Пізніше видання повідомило, що уламки безпілотника пошкодили припарковані на території заводу «Невський мазут» автомобілі.

Також газета зазначила, що аеропорт Пулково зупиняв прийом та відправлення рейсів у період з 03:53 до 05:11.

У міністерстві оборони РФ подію поки що не коментували. При цьому вранці у відомстві заявили, що вночі сили ППО збили один безпілотник у Псковській області.

У порту Усть-Луга Ленінградської області 21 січня загорівся термінал компанії «Новатек». Російські телеграм-канали та ЗМІ писали, що підприємство атакували безпілотники.