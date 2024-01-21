Російська компанія «Новатек» заявила про зупинку операцій на Балтійському терміналі через вибухи і пожежу

Російська енергетична компанія «Новатек» зупинила деякі операції на своєму експортному терміналі палива в російському порту Усть-Луга на Балтійському морі після пожежі, яка спалахнула вранці 21 січня на тлі повідомлень про помічені в цьому районі дрони.

Компанія «Новатек», яка частково належить Геннадію Тимченку, не уточнила, про які саме операції йдеться.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у порту Усть-Луга розташований великий нафтохімічний завод «Новатеку». Він переробляє газовий конденсат, кінцеві продукти – нафта, гас, дизельна фракція і мазут. Звідти через власний термінал компанії у порту продукція вантажиться на судна і вирушає на експорт.

Поки що незрозуміло, як довго триватиме збій, скільки танкерів чекатиме біля порту і як це вплине на міжнародні енергетичні ринки.

Пожежу спричинили два вибухи, повідомило раніше державне російське інформаційне агентство «РИА Новости» з посиланням на місцеву владу.

За даними російських ЗМІ, пожежа сталася після повідомлень про вибухи і появу безпілотників у цьому районі.

Губернатор Ленінградської області Росії Олександр Дрозденко повідомив у телеграмі, що внаслідок пожежі постраждалих немає.

Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати о 9-ій ранку за місцевим часом.

Найбільшого акціонера «Новатеку» Леоніда Міхельсона після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну внесли до списків санкцій Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії і України як «близького соратника режиму» Кремля. Незалежні розслідувачі пов’язують його структури з фінансуванням добровольчих батальйонів російської армії, що воюють в Україні, і згадують про його тісні зв’язки з близьким другом Путіна, мільярдером Геннадієм Тимченком (також бенефіціаром «Новатеку»).

Також у ніч на 21 січня атаки безпілотників зазнали Тульська, Смоленська й Орловська області Росії. У Тулі місцеві жителі повідомляли у телеграм-каналах, що безпілотник вразив завод «Щегловский вал» – він випускає зокрема оборонну продукцію, включаючи системи ППО «Панцир». Тульська влада інформацію не підтверджувала. Пізніше про БПЛА, збитий над територією Клінцовського району, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Москва 19 січня заявила, що український безпілотник вразив нафтобазу в Брянській області на заході Росії. Днем раніше російські офіційні особи заявили про нібито невдалу спробу нападу на нафтовий термінал у Балтійському морі.

Міністерство оборони України зазвичай офіційно не коментує ці інциденти і не бере на себе відповідальність за атаки, про які заявляє Москва.