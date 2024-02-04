Співачка SKYLERR зняла свою кандидатуру з нацвідбору Євробачення через збій у «Дії»

Українська співачка SKYLERR, яка брала участь у нацвідборі «Євробачення-2024» з піснею «Time is running out», висловила недовіру до підрахунку голосів через збій у застосунку «Дія» і заявила про зняття своєї кандидатури з голосування.

Вона вважає, що через збій у застосунку «Дія» голоси могли зарахуватися «некоректно».

«На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. «Дія» працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті», – заявила співачка.

Застосунок «Дія» перестав працювати через перевантаження під час голосування в фіналі Нацвідбору на «Євробачення».

Ввечері 3 лютого користувачі почали повідомляти про труднощі з доступом до сервісів у «Дії». Саме у цей час відбувається голосування в фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2024», віддати голос за фаворита можна в «Дії». Для цього в застосунку треба натиснути «Сервіси», потім «Опитування», після чого обрати з 11 кандидатів.

«Скільки охочих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається Опитування — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!», – зазначали у застосунку.

Згодом стало відомо, що голосування триватиме від моменту відновлення «Дії» та протягом завтрашнього дня, 4 лютого.

«Орієнтовно о 19:05 завтра лінії для голосування будуть закриті і буде оголошено переможця», – уточнили в «Дії».

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2024 році пройде у шведському місті Мальме, повідомив організатор фестивалю – Європейська мовна спілка.

За традицією, країна-переможниця конкурсу стає його господаркою наступного року. На «Євробаченні-2023» у Ліверпулі перемогла шведська співачка Лорін.

2024 року «Євробачення» проводитиметься 68-ий раз. Півфінали пройдуть 7 і 9 травня, а гранд-фінал на стадіоні Malmö Arena відбудеться 11 травня.

Мальме вже двічі приймав у себе «Євробачення»: у 1992 і 2013 роках. Причому минулого разу – також після перемоги Лорін на «Євробаченні-2012». Лорін стала першою співачкою, яка двічі перемогла на цьому пісенному конкурсі. Загалом Швеція перемагала на «Євробаченні» вже сім разів.