Суспільне оголосило початок відбору на «Євробачення». Глядачі зможуть обрати одного з фіналістів

Суспільний мовник оголосив початок Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2024» – про це національна телерадіо компанія повідомила 30 серпня.

«Заявки від артистів приймаються через форму на сайті eurovision.ua з 30 серпня по 22 жовтня включно. Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Цього року, додає Суспільне, глядачі зможуть обрати одного з фіналістів відбору в онлайн-голосуванні. Як пояснив музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров, голосування пройде за учасників довгого списку, які не пройшли у фінал.

«Глядачі оберуть свого фаворита, який отримає шанс позмагатися за перемогу у фіналі», – заявив він.

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Довгий список учасників включатиме до 20 виконавців. За результатами їх прослуховування до 20 листопада відберуть 10 фіналістів. Серед решти проведуть рейтингове онлайн-голосування, результати якого визначать ще одного учасника фіналу. Остаточний перелік фіналістів прилюднять до 29 грудня.

При цьому, як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначать шляхом голосування журі та глядачів у лютому 2024-го.

На початку липня стало відомо, що пісенний конкурс «Євробачення» у 2024 році пройде у шведському місті Мальме.

2024 року «Євробачення» відбудеться в 68-ий раз. Півфінали пройдуть 7 і 9 травня, а гранд-фінал на стадіоні Malmö Arena відбудеться 11 травня.