На концерті у Варшаві полякам дякували за підтримку, українським воїнам – за захист (фото)

На Замковій площі у Варшаві в День Незалежності України 24 серпня зібралися сотні українців, переважно – біженці, з синьо-жовтими прапорами та у вишиванках. Як передає кореспондент Радіо Свобода, люди тримали у руках таблички з іменами та прізвищами цивільних, чиє життя забрала розв’язана Росією війна.

Зі сцени на великому екрані показали фото тих, хто віддав життя за незалежну Україну – воїни-українці, а також поляки, які добровольцями пішли воювати на боці України. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Також на віче-концерті вперше вручили спеціальну нагороду Stand with Ukraine Awards – це відзнака для поляків, які допомагають українцям в час війни. Зокрема, нагороду отримав журналіст Славомір Сєраковський, який зібрав на «Байрактар» для України 50 мільйонів злотих. Відзнаку вручили Даміану Дуді, який евакуйовує поранених воїнів з найгарячіших точок. Також нагороду отримала польська тенісистка Іга Свьонтек, яка від початку повномасштабної вторгнення РФ бере участь в усіх турнірах з синьо-жовтою символікою. Нагороду спортсменці передали через батька.

Нагорода Stand with Ukraine Awards зроблена у вигляді прозорого куба із вмонтованим шматком знищеної російської зброї як символ боротьби цивілізованого світу проти зла.

Також на віче звучали заклики до світу щодо продовження військової допомоги задля якнайшвидшої перемоги України.

На концерті до дня Незалежності у Варшаві виступив польсько-український гурт Zazula і фіналісти «Євробачення» гурт Go_A.

Також неподалік місця проведення концерту кілька десятків антиукраїнських активістів провели свій мітинг. Вони тримали у руках плакати з написом «Це не наша війна», «Памʼятаємо Волинську різню». На площі було багато поліції, обійшлося без сутичок.