Україну на «Євробаченні» представлять alyona alyona & Jerry Heil

У фіналі національного відбору пісенного конкурсу «Євробачення» у 2024 році перемогли alyona alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.

Вирішальним стало голосування глядачів у застосунку «Дія» – саме спільне рішення понад 1 мільйона 176 тисяч українців принесло дуету 11 балів.

Професійне журі віддавало перевагу пісні Place I Call Home гурту Ziferblat, натомість alyona alyona & Jerry Heil були в цьому рейтингу другими з 10 балами.

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня (на одному з них виступить Україна), а фінал — на 11 травня.