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«Завдяки Залужному українці повірили в ЗСУ» – Кличко про можливу відставку головнокомандувача

Міський голова Києва Віталій Кличко закликає припинити «політичні інтриги та внутрішню боротьбу»
Міський голова Києва Віталій Кличко закликає припинити «політичні інтриги та внутрішню боротьбу»

Міський голова Києва Віталій Кличко 5 лютого виступив на підтримку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі повідомлень про можливу відставку військового керівництва. Він зазначив, що завдяки Залужному «українці по-справжньому повірили» в Збройні сили України.

«Та, на жаль, сьогодні момент, коли політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави. І цей момент залежить не від Залужного. Сподіваюся, влада розуміє всю серйозність кроків, які робить зараз, та всю повноту своєї відповідальності. Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне – боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства», – написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу Rai News 24 підтвердив, що розглядає можливість відправити у відставку Валерія Залужного.

Українські та американські ЗМІ стверджували, що Зеленський повідомив Залужному про його швидку відставку з посади 29 січня.

Віталій Кличко не вперше виступає на підтримку Залужного. У грудні 2023 року він погодився із заявами головнокомандувача ЗСУ, який в інтервʼю The Economist сказав, що війна «зайшла в глухий кут», а український наступ ризикує змінитися позиційною війною, яка може тривати впродовж років.

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