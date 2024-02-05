«Завдяки Залужному українці повірили в ЗСУ» – Кличко про можливу відставку головнокомандувача

Міський голова Києва Віталій Кличко 5 лютого виступив на підтримку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на тлі повідомлень про можливу відставку військового керівництва. Він зазначив, що завдяки Залужному «українці по-справжньому повірили» в Збройні сили України.

«Та, на жаль, сьогодні момент, коли політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави. І цей момент залежить не від Залужного. Сподіваюся, влада розуміє всю серйозність кроків, які робить зараз, та всю повноту своєї відповідальності. Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне – боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства», – написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу Rai News 24 підтвердив, що розглядає можливість відправити у відставку Валерія Залужного.

Українські та американські ЗМІ стверджували, що Зеленський повідомив Залужному про його швидку відставку з посади 29 січня.

Віталій Кличко не вперше виступає на підтримку Залужного. У грудні 2023 року він погодився із заявами головнокомандувача ЗСУ, який в інтервʼю The Economist сказав, що війна «зайшла в глухий кут», а український наступ ризикує змінитися позиційною війною, яка може тривати впродовж років.