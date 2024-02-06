Генштаб ЗСУ повідомив про різке зростання кількості атак РФ: тисне на два міста

Вранці 6 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про різке зростання кількості атак армії Росії на всій лінії фронту – війська агресора атакувала 126 разів. За добу до цього відомство повідомляло про 78 штурмів.

Найбільше російська армія намагалася штурмувати Авдіївку – 45 разів з півночі та півдня, продовжуючи намагатися реалізувати план з оточення міста. Зросла кількість атак і на Лиманському, Куп'янському та Мар’їнському напрямках.

Проєкт DeepState пізно ввечері 5 лютого повідомив про черговий «надзвичайно важкий день» на півночі Авдіївки.

За даними аналітиків, ситуація в місті погіршується: російська армія фокусується на закріпленні та насиченні особовим складом район «старої Авдіївки» та дачне селище біля Авдіївського коксохіму (АКХЗ).

Згодом проєкт оновив карту бойових дій: загарбники зайняли кілька будинків біля АКХЗ.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Також DeepState повідомив про загострення біля Новомихайлівки та Білогорівки – там армія агресора пішла в атаку колонами. Результат боїв наразі невідомий.

Головні питання випуску:

Чому кількість атак Росії за добу на фронті різко зросла?

Наскільки важка ситуація склалася зараз на півночі Авдіївки – і чи є ризик «котла» для українських захисників?

І чи має Росія ще більше посилити тиск на фронті?

Схід

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого – про це в своєму звіті за 2 лютого заявив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри.

Російська армія «наростила наступальну активність по всій лінії фронту, зазнаючи дедалі більших втрат», йдеться у звіті Міністерства оборони Британії 21 січня з посиланням на дані розвідки.

Інститут вивчення війни у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги». У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.