Сили ППО збили близько 20 ракет над Києвом – КМВА

Сили та засоби протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці уразили приблизно 20 російських ракет, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Це вже третій ракетний удар по Києву від початку року.



За його словами, ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків, Росія атакувала крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.



За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі.



У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

Вранці 7 лютого російські війська атакували ракетами Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині. У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.