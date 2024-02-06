Голова дипломатії ЄС прибув до України

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з офіційним візитом.



«Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС», – написав він у соцмережі Х, опублікувавши своє фото в потязі.

На шляху до України Жозеп Боррель зупинився у Польщі, де зустрівся з польськими високопосадовцями. У Варшаві голова дипломатії ЄС заявив про проведення «консультацій з польськими друзями задля кращого розуміння, що відбувається в Україні, і способів продовження підтримки».



Боррель сказав, що їде в Україну для обговорення поточної роботи над зобов’язаннями ЄС у сфері безпеки.



«Ми повинні продовжувати надавати боєприпаси. Я думаю, що ми за підтримки Польщі досягнемо остаточної домовленості до початку березня щодо запропонованого Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, і я розраховую на рішучу підтримку з боку Польщі. Якщо ми дійдемо згоди, це забезпечить більшу передбачуваність і стійкість подальшої підтримки України за співфінансування з боку ЄС», – заявив він 5 лютого на пресконференції у Варшаві.

Читайте також: Боррель: кількість наданих ЄС Україні боєприпасів сягне 500 тисяч до березня, але спроможності ростуть

Боррель наголосив, що на даний момент Євросоюз повинен забезпечити Україну боєприпасами, а «найшвидший, найдешевший і найефективніший спосіб збільшити постачання боєприпасів в Україну – це припинити експорт до третіх країн».

З початку повномасштабного вторгнення Росії це вже четвертий візит Жозепа Борреля до України.

Як повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, Боррель в Україні зустрінеться з низкою високопосадовців, зокрема президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Наприкінці січня Жозеп Боррель заявив, що держави-члени Євросоюзу заклали у свої бюджети на цей рік зобов’язання надати Україні військову допомогу сумарно на 21-н мільярд євро. Але, за його словами, це не остаточні дані.