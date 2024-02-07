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Ранкова атака РФ: кількість постраждалих у Києві зросла

Наслідки російської атаки по Києву, 7 лютого 2024 року
Наслідки російської атаки по Києву, 7 лютого 2024 року

Внаслідок ракетної атаки РФ у Києві кількість постраждалих зросла до 38 людей, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«За оновленими даними, станом на 13:11, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини. Ще 38 отримали поранення», – написав він у телеграмі.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що в Голосіївському районі загалом 32 постраждалих, ще троє – у Дніпровському.

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За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Це вже третя ракетна атака на столиці від початку року.

Через ракетний удар в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування.

Загорілися автівки, пошкоджено електромережі.
У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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