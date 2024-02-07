Клименко: у Києві виявили четвертого загиблого через ракетний удар Росії

Під завалами знайшли тіло четвертого загиблого внаслідок російського ракетного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 7 лютого.

«З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва», – написав він у своєму Телеграмі.

Клименко уточнив, що 19 людей зазнали травм, 60 мешканців будинку евакуювали. Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі загалом 32 постраждалих, ще троє – у Дніпровському.

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За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Це вже третя ракетна атака на столиці від початку року.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль ударів по території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів». Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей.

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.