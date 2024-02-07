Міненерго: ракетна атака призвела до знеструмлень, але критичних порушень немає

Українська енергосистема напередодні отримала надлишки електроенергії з Польщі, повідомило Міністерство енергетики 7 лютого, сьогодні планується експортувати електроенергію до трьох країн.

За повідомленням, два блоки і два корпуси теплоелектростанцій вивели в аварійний ремонт. Шість блоків теплоелектростанцій перебувають у резерві.

«Масований ракетний обстріл не призвів до критичних порушень у роботі енергосистеми. Однак пошкоджено лінії у Києві, Харкові, Миколаєві. Знеструмлені побутові споживачі, зокрема заклади охорони здоров’я», – заявляє відомство.

Читайте також: Кількість жертв ракетної атаки РФ по Києву зросла – КМВА

Також російський обстріл напередодні знеструмив підстанцію ПС-330 «Укренерго» у Купʼянському районі Харківщині.

Міністерство прогнозує імпорт електроенергії на 3 804 мегават на годину та експорт – до 1 021 мегават на годину до Румунії, Словаччини та Молдови.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль ударів по території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів». Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей.

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.