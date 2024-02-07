Наслідки атаки РФ: у шести регіонах України загинули 4 людей, щонайменше 20 постраждали

Масованої ракетної атаки РФ зазнали шість регіонів України, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.



За його словами, внаслідок атаки у Києві пошкоджені комунікації, є руйнування у 18-поверховому будинку. За останніми даними влади, у Голосіївському та Дніпровському районах постраждали 16 людей. Вже відомо про трьох загиблих.



У Миколаєві внаслідок ракетної атаки загинула людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа.



Через російський удар по Харкову постраждали двоє людей.



На Київщині у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. Постраждали троє людей, уточнили у Нацполіції.

За даними Клименка, на Дніпропетровщині та Львівщині постраждалих немає.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про влучання промисловий об’єкт у Дрогобичі – є часткове руйнування будівлі, виникла пожежа.

Вночі війська РФ спрямували безпілотників на Новомосковський район Дніпропетровщині. Як повідомила місцева влада, два «шахеди» збили, через падіння уламків та влучання решти БПЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль ударів по території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.