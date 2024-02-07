Кількість поранених через удар по Києву сягнула 40 – КМВА

У Києві зросла кількість поранених внаслідок ранкового ракетного удару 7 лютого, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Станом на цю хвилину, внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини. 40 отримали поранення», – йдеться в заяві.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі відновили електропостачання споживачів.

Крім того, у Миколаєві наразі відомо про шістьох постраждалих, повідомило місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Наслідки атаки РФ: у шести регіонах України загинули 5 людей, щонайменше 20 постраждали

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів».

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей у Києві, ще одна – в Миколаєві.