Повітряні сили: ЗСУ знищили 29 ракет та 15 «шахедів» під час атаки РФ

Українські військові знищили 29 ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, якими Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, Росія здійснила кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Загалом війська РФ застосували 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування «Калібр» з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької області РФ);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська області РФ).

Вночі та вранці 7 лютого російські війська атакували Україну. За даними МВС, російського удару зазнали шість регіонів. У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали понад 10 людей, відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.