Кількість жертв ракетної атаки РФ по Києву зросла – КМВА

Кількість жертв ракетної атаки РФ по Києву зросла до трьох, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.



«За оновленими даними, внаслідок ракетного удару в Києві 3 загиблих. Ще 21 людина травмована», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

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За даними КМВА, над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет. Це вже третя ракетна атака на столиці від початку року.

Через ракетний удар в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль ударів по території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет та 15 «шахедів». Правоохоронці повідомили, що російських атак зазнали шість регіонів України, загинули четверо людей.

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.