Зеленський повідомив про двох загиблих у Києві через ракетний удар

Російська ракетна атака 7 лютого була спрямована на шість регіонів України, повідомив президент Володимир Зеленський.

«У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити», – заявив він.

Зеленський додав, що у Львівській області працюють рятувальники.

Згодом про двох загиблих у столиці також заявила Київська міська військова адміністрація. За даними голови КМВА Сергія Попка, з ураженого багатоповерхового будинку евакуювали 52 людини, вісьмох врятували.

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КМВА повідомляє про 14 постраждалих у Києві. За даними Київської міської державної адміністрації, у місті поранені 13 людей, серед них вагітна жінка.

Вночі та вранці 7 лютого російські війська атакували Україну. За даними МВС, російського удару зазнали шість регіонів. У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. У Києві постраждали понад 10 людей, відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Росія наразі ці атаки не коментувала. Загалом Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.