Шмигаль просить голову ОЕСР сприяти розробці рекомендації щодо конфіскації активів Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманном – про це він заявив 6 лютого.

Голова уряду заявив, що для України залишається одним із пріоритетів повноправне членство в Організації. Він також подякував Корманну за схвалену програму ОЕСР для України.

«Заморожені та конфісковані активи Росії мають стати ключовим джерелом для відбудови України. Звернувся до ОЕСР з проханням сприяти розробці Міжнародних рекомендацій щодо конфіскації таких активів», – заявив він.

Шмигаль також подякував команді ОЕСР за підтримку та допомогу в імплементації реформ.

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Корманн наразі не коментував зустріч зі свого боку.

Днями Шмигаль обговорив конфіскацію російських активів із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Наприкінці січня посли Євросоюзу погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись кошти від заморожених російських активів.

У січні Верховний представник ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Жозеп Боррель повідомив про політичну домовленість серед країн-членів про використання заморожених активів Росії на користь України.

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії до України. Близько 200 мільярдів із них зберігаються у Європі, переважно у бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.