Кабмін затвердив план заходів втілення програми для вступу в ОЕСР

Уряд затвердив План заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України – про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів 3 листопада.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав членство України в ОЕСР маркером готовності до вступу в Європейський союз та сигналом для іноземних компаній, що «наша країна – перспективне місце для інвестицій».

«Це 129 пунктів за різними сферами: від держрегулювання до розвитку науки й освіти. Мова про якісні, перевірені часом державні політики, які допоможуть нам побудувати сучасну ефективну державу», – заявив він.

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Шмигаль вказав на те, що на країни ОЕСР припадає 62% світового внутрішнього валового продукту.

«Крім того, ОЕСР — це один із найкращих майданчиків аналітики й обміну досвідом у питаннях реформ та державних політик», – заявив він у своїй промові.

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запустили програму ОЕСР для України в червні 2023 року.