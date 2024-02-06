Суд погодився стягнути активи топменеджера «Роснефти» в Україні на майже 500 млн гривень

Вищий антикорупційний суд на клопотання Міністерства юстиції націоналізував частину українських активів російського олігарха Едуарда Худайнатова, який раніше очолював «Роснефть» – про це заявили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України 6 лютого.

«В дохід держави стягнуто 100% частку у статутному капіталі ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», що становить майже 448 мільйонів гривень», – заявила прокуратура.

Водночас ВАКС відмовився задовольнити вимоги щодо стягнення в дохід держави 49 % частки у статутному капіталі компанії «Альянс Холдинг» у розмірі понад 270 мільйонів гривень. Як зазначає Офіс генрокурора, Мін’юст подав апеляційну скаргу на це рішення.

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За даними СБУ, Худайнатов контролював компанію «Альянс Україна» через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб, щоб уникнути націоналізації.

«Також слідство встановило, що Худайнатов є однією із довірених осіб Путіна, очолює російську нафтогазову компанію «ННК-Груп» і входив до ради директорів «Роснафти». Ці два підприємства – одні з найбільших «спонсорів» війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань Росії», – заявляє Служба.

Відомство оцінює, що «ННК-Груп» і «Роснефть» щомісяця перераховують до російського бюджету мільярди рублів.

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Кримінальне провадження проти Худайнатова ведеться за статтею про фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції щодо російського підприємця Едуарда Худайнатова в жовтні 2023 року.

Худайнатов очолював правління «Роснефти» з 2010-го по 2012 рік, після чого був заступником голови правління.