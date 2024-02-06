ЗМІ: затриманий на запит України росіянин Чуркін просить в Аргентини політичного притулку

Син колишнього власника компанії «Львівські автобусні заводи» Ігор Чуркін-молодший, якого хоче екстрадувати Україна, просить в Аргентини політичного притулку. Про це повідомляють російські медіа.

Прохання про надання політичного притулку надав захист росіянина.

«Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років», – цитує адвоката Чуркіна російське державне агентство «РИА Новости»

За його словами, Чуркін також попросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка.

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Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна за запитом українського Державного бюро розслідувань 1 лютого. За даними ДБР, Чуркін-молодший допомагав своєму батькові заволодіти майном компанії «Львівські автобусні заводи». Раніше ДБР повідомляло, що дії російського олігарха завдали понад 360 мільйонів гривень збитків цьому автозаводу.

У 2013 році стало відомо, що ЛАЗ згортає виробництво автобусів в Україні. Виробництво припинилося 2014 року. У 2018 році медіа повідомляли про відновлення виробництва на заводі, але наразі сайт ЛАЗ не працює.