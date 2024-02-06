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ЗМІ: затриманий на запит України росіянин Чуркін просить в Аргентини політичного притулку

Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна за запитом ДБР
Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна за запитом ДБР

Син колишнього власника компанії «Львівські автобусні заводи» Ігор Чуркін-молодший, якого хоче екстрадувати Україна, просить в Аргентини політичного притулку. Про це повідомляють російські медіа.

Прохання про надання політичного притулку надав захист росіянина.

«Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років», – цитує адвоката Чуркіна російське державне агентство «РИА Новости»

За його словами, Чуркін також попросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка.

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Правоохоронці Аргентини затримали сина російського бізнесмена Ігоря Чуркіна за запитом українського Державного бюро розслідувань 1 лютого. За даними ДБР, Чуркін-молодший допомагав своєму батькові заволодіти майном компанії «Львівські автобусні заводи». Раніше ДБР повідомляло, що дії російського олігарха завдали понад 360 мільйонів гривень збитків цьому автозаводу.

У 2013 році стало відомо, що ЛАЗ згортає виробництво автобусів в Україні. Виробництво припинилося 2014 року. У 2018 році медіа повідомляли про відновлення виробництва на заводі, але наразі сайт ЛАЗ не працює.

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