Рада ЄС і Європарламент узгодили попередні умови надання Україні 50 млрд євро

Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої домовленості про створення нового єдиного спеціалізованого інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України, а також для підтримки її зусиль на шляху до вступу в ЄС. Загальний бюджет фонду становитиме 50 мільярдів євро.



Як повідомляє пресслужба Ради ЄС, український фонд об’єднає бюджетну підтримку України з боку ЄС в один єдиний інструмент, що забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що ЄС планує розпочати виплати у березні.

«Вчорашня політична домовленість про виділення Україні 50 мільярдів євро є важливим кроком вперед. Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та кандидата на членство в ЄС», – написала вона у соцмережі Х.

Програма для України складатиметься з трьох компонентів:

уряд України підготує «Український план», в якому будуть викладені його наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує в рамках вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі грантів та кредитів державі Україна надаватиметься на основі виконання «Українського плану», який буде підкріплений набором умов та графіком виплат.

в рамках інвестиційної програми ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ.

допомога у вступі до ЄС та інші заходи підтримки, що допомагають Україні адаптуватися до законодавства ЄС та здійснювати структурні реформи на шляху до майбутнього членства



У ЄС нагадують, що загальний бюджет фонду для України у розмірі 50 млрд євро буде розподілено між 33 млрд євро у вигляді кредитів та 17 млрд євро у вигляді грантів. Україна може запросити, в рамках «Українського плану», попередній платіж у розмірі до 7% від суми програми.

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Як зауважують в європейські інституції, буде передбачена певна гнучкість в управлінні бюджетом, враховуючи, що Україна є країною, яка перебуває у стані війни.



«Передумовою підтримки України в рамках фонду буде те, що Україна продовжуватиме підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, в тому числі прав осіб, які належать до меншин», – йдеться у повідомленні.



Діалог з Україною дасть можливість Європарламенту запрошувати Єврокомісію обговорювати хід виконання плану щонайменше кожні чотири місяці. Для оцінки виконання передбачається система показників, яка допоможе легко відстежувати прогрес у виконанні різних якісних та кількісних кроків, включаючи огляд соціальних, економічних та екологічних елементів плану дій для України.

Попередня угода ще має бути затвердженою Радою ЄС та Європарламентом. Очікується, що остаточно за цей документ Європарламент голосуватиме на пленарній сесії з 26 по 29 лютого.

Після ухвалення угода буде опублікована в Офіційному віснику ЄС і набуде чинності наступного дня.

1 лютого лідери країн Європейського союзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні.