Фонд держмайна почав приватизацію державної частки ТЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна заявив почав процедуру приватизації 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником торговельно-розважального комплексу Ocean Plaza в Києві.

Як заявили в установі, наразі Фонд формує аукціонну комісію, яка визначить умови та стартову ціну продажу активу. Згодом їх має затвердити Кабінет міністрів.

«Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок, адже кошти підуть на відновлення країни, а компанія отримує нових проукраїнських власників», – йдеться в коментарі голови Фонду держмайна Віталія Ковала.

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Відомство додає, що чекає від компанії пакет документів про її фінансово-майновий стан для формування кімнати даних для потенційних інвесторів. Крім того, компанія має надати фінансову звітність за минулий рік до кінця лютого.

ФДМ нагадує, що 5 січня уряд включив частку держави в обсязі 66,65% компанії «Інвестиційний союз «Либідь» до переліку об’єктів великої приватизації.

Дві третини власності торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві належали російському олігарху Аркадію Ротенбергу. У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував цей актив. У червні 2023 року Фонд держмайна оформив права на державну частку в компанії, що володіє ТРЦ.