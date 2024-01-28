Президент подав декларації: дохід Зеленського і його родини у 2022 році зменшився втричі

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки, йдеться у повідомленні пресслужби його Офісу.

Згідно з даними документа, доходи глави держави і його родини зменшилися з 10,8 млн грн у 2021 році до 3,7 млн у 2022 році.

Із декларації за 2021 рік відомо, доходи Зеленського та членів його родини становили 10 824 507 грн, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 5 359 600 грн.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 692 683 грн.

У пресслужбі пояснили причину зменшення доходів глави держави за 2022 рік. За інформацією, «це сталося у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії».

Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 800 000 грн, кажуть в Офісі президента.

За інформацією пресслужби, доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду, загалом: 5 464 907 грн.

Зазначається, що дохід сім’ї президента у 2021 році, порівнюючи з 2020-м, скоротився на 11 922 320 грн.

Проте, Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався до його обрання на посаду президента.

«Інших змін у 2021 та 2022 роках стосовно активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося», – запевнили в Офісі президента.

Раніше, 10 грудня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про відкриття публічного доступу до Реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Але 10 жовтня поточного року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Закон про відновлення декларування необхідний Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.