АРМА та «Укрнафта» досягли компромісу щодо заправок Glusco, договір на управління не розриватимуть

Національне агентство з управління активами та компанія «Укрнафта» досягли домовленості щодо управління мережею автозаправних станцій Glusco, пов’язаних із Віктором Медведчуком – про це обидві сторони заявили 1 лютого.

Як повідомили в Агентстві, компанія перерахувала до бюджету 21 мільйон гривень гарантованих платежів за кілька місяців і таким чином виконала умови договору управління.

«АРМА та ПАТ «Укрнафта» спільно розблокували шлях для ефективного управління майном колаборанта Віктора Медведчука, чиї активи відтепер зміцнюватимуть українську державність, а не руйнуватимуть її», – заявила очільниця АРМА Олена Дума.

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Відтак Агентство відкликало свою ініціативу перед Кабінетом міністрів розірвати з договір на управління мережею Glusco з «Укрнафтою».

Крім того, АРМА та компанія підписали заявку на концентрацію на адресу Антимонопольного комітету. Отримавши згоду АМКУ, менеджер активів Glusco зможе розпочати фактичне управління мережею.

Агентство 9 січня заявило, що ініціює розірвання договорів на управління активами Glusco Віктора Медведчука із державною компанією «Укрнафта». Голова АРМА пояснювала рішення тим, що державна компанія «не виправдала обґрунтованих очікувань».

На початку серпня 2023 року стало відомо, що АРМА забирає в групи «Нафтогаз» управління мережею автозаправних станцій. Обставини вказували на мережу автозаправних станцій Glusco, яка змінила назву на U.Go.