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«Укрнафта» заявляє, що надала НАБУ «всю необхідну інформацію для перевірки»

«Укрнафта» заявляє, що закуповує устаткування та обладнання, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute
«Укрнафта» заявляє, що закуповує устаткування та обладнання, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» заявило 1 лютого, що надало усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки Національним антикорупційним бюро України.

«Компанія проводить максимально прозору та публічну діяльність. З початку 2023 році компанія діє як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі і розпочала повною мірою застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro у чіткій відповідності до вимог законодавства України», – йдеться в пресрелізі компанії.

За цим повідомленням, «Укрнафта» закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам.

Раніше кілька засобів інформації повідомили, що 1 лютого в головному офісі «Укрнафти» співробітники НАБУ проводять обшуки – нібито через підозру, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами.

На запит Радіо Свобода в НАБУ ані спростували, ані підтвердили цю інформацію, а також порадили стежити за повідомленнями на цю тему на ресурсах антикорупційного бюро. Наразі жодних повідомлень про обшуки в «Укрнафті» сайт і соцмережі НАБУ не містять.

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