«Укрнафта» заявляє, що надала НАБУ «всю необхідну інформацію для перевірки»

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» заявило 1 лютого, що надало усі необхідні пояснення та інформацію, необхідну для перевірки Національним антикорупційним бюро України.

«Компанія проводить максимально прозору та публічну діяльність. З початку 2023 році компанія діє як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі і розпочала повною мірою застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro у чіткій відповідності до вимог законодавства України», – йдеться в пресрелізі компанії.

За цим повідомленням, «Укрнафта» закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам.

Раніше кілька засобів інформації повідомили, що 1 лютого в головному офісі «Укрнафти» співробітники НАБУ проводять обшуки – нібито через підозру, що закупівля труб відбувалася за завищеними цінами.

На запит Радіо Свобода в НАБУ ані спростували, ані підтвердили цю інформацію, а також порадили стежити за повідомленнями на цю тему на ресурсах антикорупційного бюро. Наразі жодних повідомлень про обшуки в «Укрнафті» сайт і соцмережі НАБУ не містять.