АРМА планує розірвати з «Укрнафтою» договір на управління арештованими «заправками Медведчука» 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює розірвання договорів на управління активами Glusco Віктора Медведчука із державною компанією «Укрнафта» – про це АРМА заявило 9 січня.

У повідомленні також йдеться про арештовані активи російської компанії «Татнафта».

«Основна причина припинення договору управління автозаправками Glusco – у свідомому відхиленні компанією «Укрнафта» пропозицій АРМА підписати акти приймання-передачі активів АЗК. Як наслідок, підприємство досі не є джерелом надходжень до державного бюджету», – йдеться в повідомленні.

За словами голови Агентства Олени Думи, договір із «Укрнафтою» передбачає бюджетні надходження в обсязі щонайменше 5 мільйонів гривень незалежно від роботи, а також 85% від чистого прибутку. Вона стверджує, що АРМА підготувало проєкти актів для приймання-передачі активів.

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«Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень Кабінету міністрів України не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують», – каже вона.

«Укрнафта» не коментувала заяву публічно.

АРМА повідомила про передачу Glusco в управління компанії у вересні 2023 року.

Перед цим, на початку серпня, стало відомо, що АРМА забирає в групи «Нафтогаз» управління мережею автозаправних станцій. Обставини вказували на мережу автозаправних станцій Glusco, яка змінила назву на U.Go.