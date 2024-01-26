Суд у Хорватії вирішив передати Україні яхту Медведчука – АРМА

Окружний суд у хорватському місті Спліт ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance колишнього українського депутата і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, повідомила голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) України Олена Дума.

За її словами, хорватська сторона вказала, що для передачі судна немає правових перешкод.

Агентство також отримало згоду на проведення повторного огляду яхти. «Після проведення оцінки заарештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном», – додала Дума.

Після неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчук потрапив під міжнародні санкції, а його яхту заарештували в хорватському порту Рієка в березні 2022 року. Вартість яхти оцінюють приблизно в 200 мільйонів доларів.

У липні 2022 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами повідомило журналістам «Схем» (Радіо Свобода), що шукає торговий майданчик для продажу яхти Віктора Медведчука Royal Romance, яка навесні того року була арештована в Хорватії і передана АРМА за рішенням Личаківського районного суду міста Львова.

Звинувачений у державній зраді Медведчук був переданий Росії в рамках обміну полоненими у вересні 2022 року.

Активи Медведчука і його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані. У січні 2023 року президент України позбавив Медведчука українського громадянства.

У червні 2023 року в Росії Медведчук зареєстрував громадську організацію «Другая Украина» і залучає до неї втікачів з України: політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачених у держзраді і сепаратизмі політтехнологів.