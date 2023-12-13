У Фонді держмайна назвали плани з приватизації майна в 2024 році

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію близько тисячі об’єктів – про це повідомив голова фонду Віталій Коваль під час виступу на форумі малого й середнього бізнесу «Розвиток МСБ 2023: можливості, стійкість та відновлення», передає пресслужба 13 грудня.

За словами Коваля, малий та середній бізнес будуть основними бенефіціарами цього процесу.

«Ми вважаємо, що малий та середній бізнес має бути в центрі процесу «роздержавлення». Вони є тими стейкхолдерами, які мають отримати найбільшу вигоду від перетворення державних активів, які наразі є пасивами для державного бюджету», – заявив Коваль.

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За даними ФДМУ, майно буде продаватися через приватизаційні аукціони. Говорячи про актуальність приватизації, Коваль сказав, що Україна не може дозволити собі генерувати збитки під час війни:

«Державні активи генерують збитки, а кількість державних підприємств не виправдовує той напрямок на лібералізацію та ринкову економіку, який Україна обрала».

Посадовець також закликав бізнес до співпраці в пошуку об’єктів для приватизації.

«У багатьох населених пунктах є об’єкти, які не використовуються по 10-15 років. Звертайтесь до Фонду з пропозицією по приватизації. Будемо робити все, щоб шлях до прозорого аукціону був найкоротшим», – додав Коваль.

У листопаді Фонд держмайна повідомив, що від початку 2023 року провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів. До державного бюджету від приватизації надійшло майже 2,7 мільярда гривень.