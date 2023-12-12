Шмигаль: Кабмін ухвалив рішення для залучення двох грантів на відбудову України

Кабінет міністрів ухвалив два рішення для залучення грантових коштів на відновлення інфраструктури та житла в Україні – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 грудня.

«Перше – це зміни до грантової угоди з Європейського інвестиційного банку про модернізацію системи водопостачання і водовідведення у Миколаєві. Сума гранту буде збільшена з 5 до 8 мільйонів євро. Друге рішення – це залучення 4,5 мільйона євро грантових коштів від МБРР та від Міжнародної асоціації розвитку на ремонт пошкодженого житла», – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

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Прем’єр додав, що Україна продовжує співпрацювати з USAID за ключовими напрямками. Серед ініціатив співпраці – партнерство з «Укрзалізницею» для її інтеграції до Транс’європейської транспортної мережі, в рамках якого на будівництво двоколійної залізничної ділянки виділили 225 мільйонів доларів.

У квітні комунальне підприємство «Миколаївводоканал» повідомило, що Європейський інвестиційний банк надав додаткові 20 мільйонів євро кредитного фінансування для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив 8 грудня, що Кабмін погодив понад 2,7 тисяч заяв на виплати коштів на капітальний ремонт за проєктом «єВідновлення».