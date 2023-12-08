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Українцям почали виплачувати кошти на капремонти за проєктом «єВідновлення»

Кабмін погодив понад 2,7 тисяч заяв на виплати коштів на капітальний ремонт за проєктом «єВідновлення»
Кабмін погодив понад 2,7 тисяч заяв на виплати коштів на капітальний ремонт за проєктом «єВідновлення»

Кабмін погодив понад 2,7 тисяч заяв на виплати коштів на капітальний ремонт за проєктом «єВідновлення», повідомив віцепрем’р-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Новий етап «єВідновлення» у «Дії» – стартували перші виплати для капітального ремонту житла», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Федорова, вже погоджено 2 768 заяв на виплати на загальну суму понад 665 млн грн.

Максимальна сума компенсації становить 350 тис. грн для відновлення квартири та 500 тис. грн — для приватного будинку, каже чиновник.

Відомо також, що кошти будуть надходити двома траншами – спочатку 70%, а потім 30% нарахованого.

Віцепрем'єр-міністр запевнив, що кошти на картку «єВідновлення» українці почнуть отримувати сьогодні, 8 грудня.

9 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав, що в Україні на «швидку» відбудову вже спрямували понад 60 млрд гривень.

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