Українцям почали виплачувати кошти на капремонти за проєктом «єВідновлення»

Кабмін погодив понад 2,7 тисяч заяв на виплати коштів на капітальний ремонт за проєктом «єВідновлення», повідомив віцепрем’р-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Новий етап «єВідновлення» у «Дії» – стартували перші виплати для капітального ремонту житла», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Федорова, вже погоджено 2 768 заяв на виплати на загальну суму понад 665 млн грн.

Максимальна сума компенсації становить 350 тис. грн для відновлення квартири та 500 тис. грн — для приватного будинку, каже чиновник.

Відомо також, що кошти будуть надходити двома траншами – спочатку 70%, а потім 30% нарахованого.

Віцепрем'єр-міністр запевнив, що кошти на картку «єВідновлення» українці почнуть отримувати сьогодні, 8 грудня.

9 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав, що в Україні на «швидку» відбудову вже спрямували понад 60 млрд гривень.