На Запоріжжі обстрілами військ РФ пошкоджено 10 тисяч будинків – ОВА

На підконтрольній Україні території Запорізької області внаслідок повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено та знищено 10 тисяч будинків. Про це повідомили в Запорізькій ОВА під час брифінгу, присвяченого роботі в регіоні державної програми «єВідновлення».



«На сьогодні більше 10 тисяч знищено і пошкоджено будинків: приватних – 8,5 тисяч та 1,5 тисячі багатоквартирних», – сказав директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва ОВА Віталій Литвиненко.



Як зазначили у військовій адміністрації, в регіоні діють державні програми, що дозволяють компенсувати власникам житла збитки, завдані російською агресією.



«На сьогодні по Запорізькій області подано 904 заяви по програмі «єВідновлення». 353 заяви вже розглянуто, погоджено на суму 21 мільйон 464 тисячі. 293 жителя Запорізької області вже отримали кошти на суму 16 мільйонів 127 тисяч. Найбільш активно реалізується ця програма у Запорізькій міській громаді, де 141 людина тримала компенсацію, Комишуваській, Кушугумській, Степненській та Таврійській громаді», – додав посадовець.

Наприкінці жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 19 тисяч українських родин отримали 1,5 млрд гривень за пошкоджене майно за програмою «єВідновлення».



Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.