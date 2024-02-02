СБУ: суд заарештував майно Царьова вартістю в майже 500 мільйонів гривень

Суд наклав арешт на майно колишнього народного депутата Олега Царьова, повідомляє Служба безпеки України.

До переліку активів увійшли квартира в центрі Дніпра, земельна ділянка на Київщині, два майнових комплекси у окупованому Криму.

«Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов. Загальна вартість арештованої нерухомості «ексрегіонала» становить майже пів мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

СБУ уточнює, що арешт активів не дозволить перереєструвати їх на підставних власників для уникнення подальшої конфіскації.

Читайте також: В окупованому Криму заарештували підозрюваного в замаху на Царьова

У відомстві також додають, що після окупації Криму Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до російського законодавства. Відтак він сплачує податки до бюджету Росії з діяльності цього бізнесу.

«Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ», – додає СБУ.

Колишньому нардепу додатково повідомили про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.

За даними СБУ, Царьов перебуває на окупованій території України.

У травні 2023 року СБУ вже повідомляла Царьову та ще двом колишнім членам «Партії регіонів» про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.