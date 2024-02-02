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СБУ: суд заарештував майно Царьова вартістю в майже 500 мільйонів гривень

За даними СБУ, Олег Царьов перебуває на окупованій території України (архівне фото)
За даними СБУ, Олег Царьов перебуває на окупованій території України (архівне фото)

Суд наклав арешт на майно колишнього народного депутата Олега Царьова, повідомляє Служба безпеки України.

До переліку активів увійшли квартира в центрі Дніпра, земельна ділянка на Київщині, два майнових комплекси у окупованому Криму.

«Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов. Загальна вартість арештованої нерухомості «ексрегіонала» становить майже пів мільярда гривень», – йдеться в повідомленні.

СБУ уточнює, що арешт активів не дозволить перереєструвати їх на підставних власників для уникнення подальшої конфіскації.

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У відомстві також додають, що після окупації Криму Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до російського законодавства. Відтак він сплачує податки до бюджету Росії з діяльності цього бізнесу.

«Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання РФ», – додає СБУ.

Колишньому нардепу додатково повідомили про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.

За даними СБУ, Царьов перебуває на окупованій території України.

У травні 2023 року СБУ вже повідомляла Царьову та ще двом колишнім членам «Партії регіонів» про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

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