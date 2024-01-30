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СБУ: трьох затриманих бойовиків судитимуть за держзраду, серед них – учасник штурмів Роботиного

Ілюстраційне фото. Українські військові на відбитих позиціях поблизу Роботиного, Запоріжжя, листопад 2023 року
Ілюстраційне фото. Українські військові на відбитих позиціях поблизу Роботиного, Запоріжжя, листопад 2023 року

Служба безпеки України зібрала докази щодо трьох громадян України, які брали участь у бойових діях на боці російської армії – про це відомство заявило 30 січня.

За даними СБУ, у 2023 році всі троє добровільно вступили до російських окупаційних угруповань та штурмували позиції Збройних сил України на Запоріжжі. Вони потрапили в український полон у листопаді та грудні того ж року у районах Роботиного та Вербового.

Серед затриманих:

  • командир відділення 108-го десантно-штурмового полку збройних сил Росії, житель нині окупованої Жданівки на Донеччині, в 2014 році виїхав до РФ. У жовтні уклав контракт із Міноборони Росії та пройшов підготовку на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Луганської області.
  • уродженець Макіївки на Донеччині. У вересні 2023-го долучився до 234-го десантно-штурмового полку РФ. Облаштовував російські укріпрайони, в тому числі так звані «зуби дракона», обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі
  • виходець із окупованої Горлівки, у серпні 2023 року «добровільно вступив» до 71 мотострілецького полку російських військ. Брав участь у штурмах опорних пунктів Сил оборони під Роботиним

«Під час слідчих дій бойовики надали свідчення про воєнні злочини своїх спільників, які розстрілювали українських військовополонених», – додали в СБУ.

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Затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. В разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув’язнення, вони перебувають під вартою.

У листопаді 2023 року СБУ повідомила про засудження до реальних тюремних термінів шістьох бойовиків, які штурмували позиції українських військ під Авдіївкою і Бахмутом на Донеччині.

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