СБУ: трьох затриманих бойовиків судитимуть за держзраду, серед них – учасник штурмів Роботиного

Служба безпеки України зібрала докази щодо трьох громадян України, які брали участь у бойових діях на боці російської армії – про це відомство заявило 30 січня.

За даними СБУ, у 2023 році всі троє добровільно вступили до російських окупаційних угруповань та штурмували позиції Збройних сил України на Запоріжжі. Вони потрапили в український полон у листопаді та грудні того ж року у районах Роботиного та Вербового.

Серед затриманих:

командир відділення 108-го десантно-штурмового полку збройних сил Росії, житель нині окупованої Жданівки на Донеччині, в 2014 році виїхав до РФ. У жовтні уклав контракт із Міноборони Росії та пройшов підготовку на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Луганської області.

уродженець Макіївки на Донеччині. У вересні 2023-го долучився до 234-го десантно-штурмового полку РФ. Облаштовував російські укріпрайони, в тому числі так звані «зуби дракона», обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі

виходець із окупованої Горлівки, у серпні 2023 року «добровільно вступив» до 71 мотострілецького полку російських військ. Брав участь у штурмах опорних пунктів Сил оборони під Роботиним

«Під час слідчих дій бойовики надали свідчення про воєнні злочини своїх спільників, які розстрілювали українських військовополонених», – додали в СБУ.

Читайте також «Їх там катують до смерті». Історії трьох полонених українців

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. В разі обвинувального вироку їм загрожує довічне ув’язнення, вони перебувають під вартою.

У листопаді 2023 року СБУ повідомила про засудження до реальних тюремних термінів шістьох бойовиків, які штурмували позиції українських військ під Авдіївкою і Бахмутом на Донеччині.