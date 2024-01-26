Україна повернула тіла ще 77 загиблих військових – штаб

Україна повернула тіла (останки) 77 полеглих захисників, повідомив 26 січня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

«Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки й оборони України», – йдеться в повідомленні.

У штабі також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста «за сприяння поверненню останків».

Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл й останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, додали в координаційному штабі.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

Точне число загиблих військових з боку України не розкривається. У серпні 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових. Президент Володимир Зеленський у вересні того ж року заявляв, що щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів.