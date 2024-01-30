У Вінниці священника УПЦ (МП) засудили за «заперечення збройної агресії РФ»

Вінницький районний суд засудив настоятеля одного з храмів місцевої єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) до двох років позбавлення волі у справі про заперечення військової агресії Росії в Україні (частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України) та дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (частина 2 статті 109 ККУ). Про це повідомили 30 січня у Вінницькій обласній прокуратурі.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну засуджений, за даними слідства, був настоятелем кількох храмів УПЦ (МП), а після того, як ці храми перейшли до Православної церкви України (ПЦУ), він «активізував свою проросійську діяльність» в інтернеті.

Священник, як стверджує прокуратура, поширював антиукраїнські матеріали зі своєї сторінки у російській соцмережі «ВКонтакте». Крім того, за даними Служби безпеки України, підсудний створив телеграм-канал, в якому «називав збройну агресію РФ «громадянською війною» в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу» (ідеться про вбитих бойовиків, які належали до угруповання «ДНР» – ред.).

У суді підсудний визнав провину, але не розкаявся у скоєному, зазначили у прокуратурі Вінницької області.

Після того, як священникові повідомили про підозру, він переховувався від слідства в кількох областях України, але згодом його затримали співробітники СБУ.

2023 року українські суди ухвалили кілька вироків священникам УПЦ (МП). У серпні суд у Вінниці вперше засудив чинного главу Тульчинської єпархії УПЦ (МП) митрополита Йонатана (Анатолія Єлецьких) до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням у виправданні російської агресії в Україні.

УПЦ (МП) – одна із двох найбільших православних релігійних організацій України поряд із автокефальною Православною церквою України. Після початку повномасштабної російської агресії УПЦ заявила про «незалежність» від Московського патріархату, проте цю незалежність не оформлено юридично.