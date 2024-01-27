Буданов каже, що обмін військовополоненим між Україною і РФ відбудеться «найближчим часом»

Обмін військовополоненими між Україною і Росією все ж відбудеться «найближчим часом», зазначив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Життя наших людей – військовослужбовців чи цивільних – не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити – ми зробимо», – заявив він.

Очільник ГУР додав, що «Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополонених на борту».

Раніше 25 січня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака ІЛ-76 у Бєлгородській області РФ. Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі відомства, розслідування розпочали за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. У відомстві не уточнили, про які заходи йдеться.

На борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт, розповів у коментарі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.

Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, 24 січня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджували, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє людей, які супроводжували полонених. Жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.

Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту». Також у ГУР навели свої аргументи і заявили, що може йтися про «сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки».