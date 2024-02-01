СБУ заявила про затримання жительки Краматорська, яка «збирала дані» про ЗСУ

Служба безпеки України повідомила 1 лютого, що «викрила на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки».

«Фігурантка була на прямому зв’язку з командиром спецпідрозділу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ), який дислокується на передовій. За вказівками агресора жінка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ у районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на східному фронті», – ідеться в повідомленні.

У спецслужбі стверджують, що ця жінка «знайома і періодично спілкується з очільником так званої «Народної ради ДНР» Артемом Жогою». «У телефонних розмовах фігурантка вихвалялась йому тим, що співпрацює з російською розвідкою», – вказано на сайті СБУ.

Як повідомили у спецслужбі, жінка «планувала влаштуватися продавчинею до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників».

«Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки і затримали її у власному помешканні. За даними слідства, затриманою виявилась мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського ГРУ. Фігурантка направляла розвідувальні «звіти» у вигляді текстових файлів та скриншотів електронних карт з позначками українських об’єктів. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності», – інформує СБУ.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), вона перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років увʼязнення.