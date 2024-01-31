Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Відповідний указ №37/2024 оприлюднено на сайті президента.

Про причини звільнення не повідомляється.

Семенченко обіймав посаду з жовтня 2022 року. До цього – з жовтня 2019 року – він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Як повідомляв раніше проєкт розслідувань «Слідство.Інфо», дружина Семенченка володіє значними статками, зокрема, 9 земельними ділянками, будинком і двома квартирами в Києві, та веде спільний бізнес з дніпропетровським бізнесменом Михайлом Кошляком. Він, своєю чергою, був близьким до Геннадія Корбана. Семенченко відмовився коментувати телефоном, який саме бізнес в його дружини і що приносить значні доходи, а також відносини з Кошляком.