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Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ

Про причини звільнення не повідомляється.
Про причини звільнення не повідомляється.

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

Відповідний указ №37/2024 оприлюднено на сайті президента.

Про причини звільнення не повідомляється.

Семенченко обіймав посаду з жовтня 2022 року. До цього – з жовтня 2019 року – він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Як повідомляв раніше проєкт розслідувань «Слідство.Інфо», дружина Семенченка володіє значними статками, зокрема, 9 земельними ділянками, будинком і двома квартирами в Києві, та веде спільний бізнес з дніпропетровським бізнесменом Михайлом Кошляком. Він, своєю чергою, був близьким до Геннадія Корбана. Семенченко відмовився коментувати телефоном, який саме бізнес в його дружини і що приносить значні доходи, а також відносини з Кошляком.

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