Шольц під час візиту до США говоритиме про військову підтримку України

Військова підтримка України, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, буде однією з головних тем візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до США цього тижня.

Агентство Reuters із посиланням на офіційних осіб повідомило, що Шольц пообідає з законодавцями США після прибуття до Вашингтона 8 лютого, наступного дня буде снідати з керівниками американських компаній, а потім зустрінеться сам-на-сам із президентом США Джо Байденом, щоб обговорити Україну, НАТО і війну Ізраїлю й «Хамасу».

Поїздка Шольца відбуватиметься на тлі невизначеності щодо підтримки України з боку США, де Конгрес гальмує терміновий запит Байдена щодо мільярдів доларів допомоги.

Агентство dpa із посиланням на джерело, знайоме з програмою візиту Шольца, повідомило, що канцлер Німеччини планує поговорити з провідними політиками-республіканцями під час свого візиту до Вашингтона, зокрема з тими, хто виступає проти збільшення допомоги Україні.

Раніше сьогодні президент США Джо Байден заявив, що Конгрес зіграє на руку Кремлю, якщо він не відновить фінансування боротьби України проти вторгнення Росії, і звинуватив експрезидента Дональда Трампа в політичних іграх із безпекою США.

Виступаючи в Білому домі, Байден закликав законодавців ухвалити двопартійний імміграційний законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, що, за його словами, включає багато з того, чого вимагали республіканці в питанні імміграції, і надіслати документ йому на підпис.

Байден наголосив на терміновій необхідності затвердити 60 мільярдів доларів допомоги Україні і виступити проти президента Росії Володимира Путіна.

«Підтримати цей законопроєкт – це протистояти Путіну. Бути проти цього законопроєкту означає грати йому на руку, – сказав він. – Світ дивиться».

Група сенаторів із двох партій оголосила на вихідних, що вони досягли згоди щодо основних частин угоди щодо обмеження незаконного перетину кордону США з Мексикою. Байден сказав, що законопроєкт містить «найжорсткіший набір реформ для безпеки кордону за всю історію» і точні положення, про які республіканці просили лише кілька місяців тому.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець – Луїзіана) заявив, що не підтримає законопроєкт одразу після того, як учасники переговорів у Сенаті оголосили про це 4 лютого. Відповідаючи на запитання 6 лютого про допомогу Україні й Ізраїлю, Джонсон сказав журналістам: «Ми повинні розглядати ці заходи і ці питання незалежно й окремо».

Президент США запланував свою промову після появи ознак того, що законопроєкт майже напевно не буде схвалений, оскільки сенатори-республіканці, які підтримують Трампа, і сам експрезидент висловили свою незгоду з документом, назвавши пропоновані заходи недостатніми.

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