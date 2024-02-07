«Майбутнє України в ЄС» – Боррель після зустрічі з Зеленським

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 7 лютого в Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і за підсумками переговорів заявив, що «майбутнє України в ЄС». Про це європейський високопосадовець написав у мережі Х.

«Мав честь знову зустрітися з президентом Зеленським. Він просив про додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО. Мобілізація додаткового військового обладнання ЄС для України є моїм головним пріоритетом. Ми повинні робити більше і робити це швидше», – написав Боррель.

Він також додав, що «Україна продемонструвала надзвичайну відданість реформам і незабаром розпочне переговори про вступ». «Ми продовжуватимемо працювати рука об руку, щоб це відбулося», – додав очільник європейської дипломатії.

Раніше 7 грудня в Києві на спільному брифінгу з українським премʼєром Денисом Шмигалем Жозеп Боррель сказав, що ЄС планує надати Україні 1,155 мільйона боєприпасів до кінця 2024 року.

Ранок Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ «почав у бомбосховищі» у Києві через ракетну атаку Росії.

Жозеп Боррель прибув до Києва напередодні з офіційним візитом для того, щоб «обговорити непохитну підтримку України з боку ЄС».

Наприкінці січня Жозеп Боррель заявив, що держави-члени Євросоюзу заклали у свої бюджети на цей рік зобов’язання надати Україні військову допомогу сумарно на 21 мільярд євро. Але, за його словами, це не остаточні дані.